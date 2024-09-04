الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين يتوّج الفائزين في النسخة الأولى من "هاكاثون التأمين"

توّج سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي، الفائزين بالنسخة الأولى من "هاكاثون التأمين"، والذي أقامته هيئة التأمين خلال الفترة من 3 – 28 أغسطس (الحالي) بمشاركة نخبة من المتخصصين والمهتمين في قطاع التقنية التأمينية لتبادل الخبرات والتنافس بتقديم حلول تقنية مبتكرة لقطاع التأمين في مسارات محددة، وذلك على هامش مؤتمر "فنتك 24" الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2024 في مركز واجهة الرياض للمؤتمرات والمعارض.
وتهدف المبادرة الأولى من نوعها ضمن قطاع التأمين السعودي، إلى تحفيز مفاهيم الإبداع والابتكار، والمساهمة في دعم جهود أتمتة خدمات قطاع التأمين، وتوظيف أحدث أساليب التقنية والذكاء الاصطناعي في القطاع، إلى جانب المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي برفع مستوى أتمتة قطاع التأمين.
حيث سعى "الهاكاثون" إلى خلق بيئة تفاعلية وتنافسية بين المشاركين في فعالياته من نخبة المتخصصين والمهتمين في قطاع التقنية التأمينية من رواد الأعمال والطلاب وأصحاب الأفكار الإبداعية لمعالجة التحديات وتطوير قطاع التأمين من خلال ابتكار حلول تقنية تسهم في تسهيل تجربة المستفيدين وأصحاب العلاقة عبر مسارين رئيسيين: مسار أتمتة خدمات التأمين عبر إطلاق خدمات ابتكارية جديدة أو تطوير الخدمات الحالية باستخدام التقنية، فيما يعني المسار الثاني "شركات التقنية التأمينية" بتبني الأفكار لبناء شركات ناشئة ونوعية والاستفادة من الأدوات الرقمية في تطوير قطاع التأمين.
وأثمرت رحلة الهاكاثون وحلقاته عن تقديم حزمة من المشاريع والعروض الإبداعية المميزة التي خضعت لعملية تقييم من قبل لجنة تحكيم جوائز الهاكاثون . فضمن مسار أتمتة خدمات التأمين، فاز فريق رومانه بجائزة المركز الأول وقيمتها 50,000 ريال، وحصل فريق واعي على جائزة المركز الثاني وقيمتها 30,000 ريال، في حين حصل فريق دفه على جائزة المركز الثالث وقيمتها 20,000 ريال. أما في مسار شركات التقنية التأمينية فقد فاز فريق التحول الذكي بجائزة المركز الأول، و ديسايسيف بجائزة المركز الثاني في حين حصد فريق باي ناو جائزة المركز الثالث.
واستندت لجنة تحكيم منافسات الهاكاثون على مجموعة من معايير التقييم لاختيار المشاريع الفائزة من بينها: الإبداع والابتكار، حجم التأثير المتوقع، نموذج عمل قابل للتطبيق، العرض التقديمي، خطة لدخول السوق، العملاء المستهدفين، تحديد السوق المستهدف ومواجهة الحل للتحديات أو تطوير الخدمات.
وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي التميمي في كلمته خلال الحفل عن سعادته واعتزازه بما لمسه من تفاعل كبير من قبل المتخصصين والمبدعين من مختلف الفئات المشاركة في الهاكاثون وما قدموه من أفكار إبداعية ومشاريع مميزة أسهمت في الوصول إلى مستهدفات الهاكاثون الذي يعد الأول من نوعه ضمن قطاع التأمين الواعد في المملكة.
واعتبر التميمي أن تبني هيئة التأمين لفكرة "الهاكاثون" وما توفره من منصة للإبداع والابتكار والتنافس الإيجابي يأتي في إطار سلسلة الجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تطوير قطاع التأمين في المملكة والارتقاء بأدواته ومعايير صناعته، وإثراء محتواه بالمنتجات والحلول المبتكرة، وبما ينسجم مع تطلعات رؤية 2030 ومستهدفاته الطموحة في تطوير القطاع المالي في المملكة والتي يمثّل قطاع التأمين أحد محركاته ودعائمه الرئيسة.
وهنّأ التميمي في كلمته أصحاب المشاريع الفائزة، ومقدّمًا شكره وتقديره لكافة المشاركين وللجهات المنظّمة لإنجاح هاكاثون التأمين في نسخته الأولى والتي ستمهد الطريق من أجل إطلاق نسخ مماثلة خلال المرحلة القادمة على ضوء المخرجات المميزة التي أثمرها.