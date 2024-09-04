الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين يتوّج الفائزين في النسخة الأولى من "هاكاثون التأمين"

وأثمرت رحلة الهاكاثون وحلقاته عن تقديم حزمة من المشاريع والعروض الإبداعية المميزة التي خضعت لعملية تقييم من قبل لجنة تحكيم جوائز الهاكاثون . فضمن مسار أتمتة خدمات التأمين، فاز فريق رومانه بجائزة المركز الأول وقيمتها 50,000 ريال، وحصل فريق واعي على جائزة المركز الثاني وقيمتها 30,000 ريال، في حين حصل فريق دفه على جائزة المركز الثالث وقيمتها 20,000 ريال. أما في مسار شركات التقنية التأمينية فقد فاز فريق التحول الذكي بجائزة المركز الأول، و ديسايسيف بجائزة المركز الثاني في حين حصد فريق باي ناو جائزة المركز الثالث.