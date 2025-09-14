معالي وزير السياحة يرعى حفل إطلاق برنامج شتاء السعودية 2025

أطلق معالي وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، برنامج شتاء السعودية 2025 وذلك خلال حفل حضره أكثر من 120 شريكٍ من القطاع الخاص، أقيم في العاصمة الرياض.
وقد شهد الإطلاق استعراضاً شاملاً لأبرز ملامح البرنامج تحت شعار "حيّ الشتاء"، حيث تم الإعلان عن "جدول الفعاليات الاستثنائي"، والكشف عن أبرز المواسم السياحية والأنشطة المميزة التي ستقام في مختلف وجهات شتاء السعودية، كموسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم الخبر، إلى جانب تسليط الضوء على المنتجات والمعالم السياحية والأنشطة الثقافية التي ستشكل ركيزة مهمة في تجربة الزوار والسياح من الأسواق الإقليمية والدولية المستهدفة.
ويستمر برنامج شتاء السعودية حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 ويشمل عدة مراحل مع إطلاق أكثر من 1200 منتج سياحي وما يزيد عن 600 عرض خاص، في عدد من الوجهات الرئيسية، هي: الرياض والدرعية وجدة والعلا والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية، إضافة إلى وجهات أخرى نوعية تضم كل من القصيم وحائل والمدينة المنورة، الأمر الذي يعكس التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي الذي تزخر به السعودية.
ويتضمن برنامج شتاء السعودية عدداً من المنتجات السياحية الجديدة؛ تشمل الحفلات الغنائية والعروض الثقافية والمسرحية والأمسيات الشعرية والأنشطة العائلية والشاطئية في موسم الخبر، ومهرجان نبض العلا، وبطولة العالم للراليات وسباقات الزوارق السريعة في جدة، بالإضافة إلى تفعيل خاص بالتعاون مع مستر بيست و فعالية WWE رويال رامبل ضمن فعاليات موسم الرياض، وغيرها من الفعاليات النوعية.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أوضح معالي وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب قائلاً: "إن إطلاق برنامج شتاء السعودية 2025 يمثل فرصة جديدة لتعزيز مكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية خلال فصل الشتاء، حيث سيعتمد البرنامج على تسخير وتعزيز إنجازات الأعوام الخمسة الماضية في القطاع السياحي، لاسيما على صعيد نمو أعداد الزوار وحجم الإنفاق بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحقيق مستهدف استقبال 150 مليون سائح بحلول العام 2030".
من جهته، أوضح الأستاذ فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "نسعد اليوم بالإعلان عن الإطلاق الرسمي لشتاء السعودية جنباً إلى جنب مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، حيث سيشهد السياح من داخل السعودية والعالم إطلاق باقة واسعة من المنتجات والعروض المبتكرة تشمل فعاليات عالمية وتجارب نوعية مميزة"، وأضاف الرئيس التنفيذي: "هذا الشتاء، نطمح إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص عبر المنصة الموحدة لعروض شتاء السعودية، بما يساهم في تحفيز الإنفاق واستقطاب المزيد من السياح من جميع أنحاء العالم"