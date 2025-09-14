معالي وزير السياحة يرعى حفل إطلاق برنامج شتاء السعودية 2025

ويستمر برنامج شتاء السعودية حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 ويشمل عدة مراحل مع إطلاق أكثر من 1200 منتج سياحي وما يزيد عن 600 عرض خاص، في عدد من الوجهات الرئيسية، هي: الرياض والدرعية وجدة والعلا والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية، إضافة إلى وجهات أخرى نوعية تضم كل من القصيم وحائل والمدينة المنورة، الأمر الذي يعكس التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي الذي تزخر به السعودية.