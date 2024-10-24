الملحقية الثقافية السعودية في القاهرة تنبه الطلاب لعدم التعامل مع جهات غير معتمدة

أصدرت الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية مصر العربية، إعلانًا هامًا لجميع الطلاب؛ داعية إياهم إلى عدم التعامل مع أي أشخاص أو مكاتب تزعم انتسابها للملحقية أو ادعاء حصولها على تفويض منها، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.