الملحقية الثقافية السعودية في القاهرة تنبه الطلاب لعدم التعامل مع جهات غير معتمدة

أصدرت الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية مصر العربية، إعلانًا هامًا لجميع الطلاب؛ داعية إياهم إلى عدم التعامل مع أي أشخاص أو مكاتب تزعم انتسابها للملحقية أو ادعاء حصولها على تفويض منها، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضحت الملحقية في بيانها أن أي مكتب أو شخص يدّعي تقديم خدمات القبول أو التسهيلات باسم الملحقية؛ ليس معتمدًا؛ مؤكدة أن الملحقية غير مسؤولة عن أي أضرار قد تلحق بالطلاب نتيجة التعامل مع هذه الجهات.
ودعت الطلابَ إلى الالتزام بالتواصل المباشر مع الملحقية الثقافية عبر قنواتها الرسمية فقط؛ لضمان حماية حقوقهم، وتجنب الوقوع في أي مشكلات.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الملحقية لضمان سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة خلال فترة دراستهم في مصر.