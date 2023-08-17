اعترافًا بالريادة.. "كروز السعودية" ضمن المرشحين النهائيين لـ 3 جوائز عالمية في السياحة البحرية

أما جوائز "وايف أواردز" فتشرف عليها لجان تحكيم تضم خبراء ومختصيّ الصناعة وتُقام في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، للاحتفاء بالمتميزين في مجال السياحة البحرية، ويأتي ترشُّح «كروز السعودية» لتميزها في تقديم جولة سياحية فريدة بعنوان "حياة المرأة السعودية" حصرية للركاب النساء في منطقة جدة التاريخية التي تعد ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو"، على يد مرشدة سياحية سعودية. صُممت هذه الجولة لتعريفهن على حياة المرأة السعودية عن كثب ودورها في المجتمع، من خلال قضاء وقت داخل إحدى بيوت جدة التاريخية المرممة، والتعرف من خلال نساء سعوديات على العادات والتقاليد والأزياء الشعبية.