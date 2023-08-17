اعترافًا بالريادة.. "كروز السعودية" ضمن المرشحين النهائيين لـ 3 جوائز عالمية في السياحة البحرية

ترشّحت شركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، لثلاث جوائز عالمية بارزة في قطاع السياحة البحرية، وهي جوائز "وورلد كروز أواردز World Cruise Awards" وجوائز "سيتريد كروزSeatrade Cruise " وجوائز "وايف أواردز Wave Awards"، ضمن المرشحين النهائيين في الفئات الأكثر تميزاً، وهي "أفضل وجهة للرحلات البحرية في الشرق الأوسط"، و"الوجهة الأفضل للعام"، و"أفضل برامج الجولات السياحية الاستكشافية".
ويأتي ترشيح «كروز السعودية» في فئة أفضل وجهة للرحلات البحرية في الشرق الأوسط، لجوائز "وورلد كروز أواردز" التي تعقد في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهي مصممة للاحتفاء بالتميز في مجال صناعة السياحة البحرية العالمية، اعترافاً بريادة كروز السعودية في إطلاق وتطوير القطاع السياحي البحري السعودي، وتقديراً لمساعيها ونجاحها في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية مهمة؛ من خلال تطوير الخدمات والبنى التحتية اللازمة لاستقبال سفن الرحلات السياحية (الكروز) في موانئ البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب تصميم جولات سياحية تقدم تجارب مبتكرة تسلط الضوء على ثراء حضارة وتراث المملكة وحفاوة شعبها.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«كروز السعودية» لارس كلاسن: الترشيح لثلاث جوائز عالمية مرموقة في مجال السياحة البحرية، يأتي بفضل العمل الجاد والتفاني من قبل فريق كروز ، والتعاون المثمر مع شركائنا، والذي أسهم في فتح أبواب المملكة أمام السياحة البحرية العالمية لزيارتها واكتشاف تراثها وتاريخها العريق وحفاوة شعبها، إلى جانب حرص كروز السعودية على الإسهام في تنمية القطاع السياحي السعودية، وتوفير الفرص الوظيفية المتنوعة لدعم الاقتصاد الوطني، مستلهمين من رؤية 2030".
وأكد أهمية دعم وتعزيز مسيرة كروز السعودية الرامية لتطوير وتحقيق التميز في قطاع السياحة بالمملكة، وذلك من خلال المشاركة في التصويت لجوائز "وورلد كروز أواردز" عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة حتى تاريخ 15 سبتمبر 2023، وسيُعلن عن الفائزين في حفل يُنظم في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، في 15 أكتوبر 2023.
ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في جوائز "سيتريد كروز" في 6 سبتمبر 2023 على هامش معرض ومؤتمر "سيتريد أوروبا" في مدينة هامبورغ الألمانية، بينما سيتم اختيار الفائزين في جوائز "وايف أواردز" من قبل لجان التحكيم المختصة والإعلان عنهم في حفل سيُقام في مدينة لندن بالمملكة المتحدة في 13 نوفمبر 2023.
يذكر أن جوائز "سيتريد كروز" تعد من أهم البرامج العالمية لتقدير إنجازات قطاع السياحة البحرية، ويشرف على تحكيمها نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال. وقد ترشحت «كروز السعودية» ضمن قائمة المرشحين النهائيين لجائزة "الوجهة الأفضل للعام"، والتي تحتفي بالوجهات والهيئات والمؤسسات السياحية التي أحرزت تقدماً مهماً في الترويج للسياحة البحرية. ويعكس هذا الترشيح تقدير جهود «كروز السعودية» المتواصلة في دعم وتنمية السياحة المحلية في المملكة في مواكبةً لرؤية 2030، وخلق مكانة رائدة للمملكة كوجهة سياحية مميزة على خارطة الرحلات البحرية السياحية العالمية.
أما جوائز "وايف أواردز" فتشرف عليها لجان تحكيم تضم خبراء ومختصيّ الصناعة وتُقام في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، للاحتفاء بالمتميزين في مجال السياحة البحرية، ويأتي ترشُّح «كروز السعودية» لتميزها في تقديم جولة سياحية فريدة بعنوان "حياة المرأة السعودية" حصرية للركاب النساء في منطقة جدة التاريخية التي تعد ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو"، على يد مرشدة سياحية سعودية. صُممت هذه الجولة لتعريفهن على حياة المرأة السعودية عن كثب ودورها في المجتمع، من خلال قضاء وقت داخل إحدى بيوت جدة التاريخية المرممة، والتعرف من خلال نساء سعوديات على العادات والتقاليد والأزياء الشعبية.