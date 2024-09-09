جدة.. "الهلال الأحمر" يعقد ورشة "التدابير الوقائية لحماية المساعدات والخدمات أثناء النزاعات المسلحة"

وفي كلمة الافتتاح التي ألقاها مدير عام التعاون الدولي الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود، أكد التزام هيئة الهلال الأحمر السعودي واللجنة الدائمة، مع الشريك الاستراتيجي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالعمل معًا في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وحماية العاملين في المجال الإنساني ومقدمي الخدمات الصحية أثناء النزاعات المسلحة.