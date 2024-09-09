جدة.. "الهلال الأحمر" يعقد ورشة "التدابير الوقائية لحماية المساعدات والخدمات أثناء النزاعات المسلحة"

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم بمحافظة جدة، ورشة عمل بعنوان "التدابير الوقائية لحماية المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية أثناء النزاعات المسلحة" بالتعاون مع اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني والبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة عدة جمعيات وطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في الدول العربية.
وفي كلمة الافتتاح التي ألقاها مدير عام التعاون الدولي الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود، أكد التزام هيئة الهلال الأحمر السعودي واللجنة الدائمة، مع الشريك الاستراتيجي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالعمل معًا في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وحماية العاملين في المجال الإنساني ومقدمي الخدمات الصحية أثناء النزاعات المسلحة.
وتضمنت الورشة محاور متعددة شملت: حقوق وواجبات العاملين في مجال الرعاية الصحية والإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، والتدابير الوقائية لحماية الأعمال الإنسانية في مناطق العمليات العسكرية (قواعد الاشتباك والاستهداف)، والتجربة الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى حماية شارات المنظمات الإنسانية في النزاعات المسلحة، والمسؤولية الجنائية وآلية المحاسبة للانتهاكات ضد الطواقم الصحية والإعلامية والإنسانية أثناء النزاعات المسلحة.
كما تطرقت الورشة إلى الممارسات الفضلى لحماية الخدمات الصحية في مناطق العمليات العسكرية، واستراتيجية إعادة الروابط العائلية أثناء النزاعات المسلحة وخطة التنفيذ، إلى جانب التطبيق العملي لإعادة الروابط العائلية تجربة الروابط العائلية "التجربة الوطنية" التنسيق المدني - العسكري لحماية العاملين الإنسانين والأطقم الصحية والمساعدات الإنسانية في مناطق النزاع المسلح، ودور القيادات الاستراتيجية الوطنية في توفير الحماية القانونية للأعمال الإنسانية في مناطق النزاعات المسلحة.