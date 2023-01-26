"التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاقتحام العسكري المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، وارتكاب الجرائم المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أدت هذا اليوم إلى استشهاد ثمانية مواطنين فلسطينيين، إضافةً إلى العديد من المصابين بينهم حالات خطرة.