تدشين بطاقة ذكية لبيان صفة وآداب زيارة المسجد النبوي

وأضاف أن البطاقة تحتوي على باركود مع خاصية الاتصال القريب المدى (NFC) ونظام الباركود، وخاصية الإير دروب، وتكون البطاقة لدى موظفي الإدارة لإبرازها للزائر، وتُظهر عبر هاتفه ملفًا يحتوي على معلومات عن صفة وآداب زيارة المسجد النبوي؛ وذلك لخدمة المصلين والزائرين على أكمل وجه، وبأحدث التقنيات.