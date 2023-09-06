بالفيديو .. "مدني المندق" وبمشاركة جوية يسيطر على حريق وادي "عشبة"

وكان الحريق قد اندلع في الموقع صباح اليوم، إذ استنفرت فرق الدفاع المدني وبمشاركة الفرق ذات العلاقة والمتطوعين حتى نجحت في السيطرة عليه بعد ساعات من اندلاعه والذي اقتصر على بعض الأضرار المادية دون خسارة في الأرواح.