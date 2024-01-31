"معرض السلامة المرورية" يسهم في رفع مستوى الوعي وحفظ الأرواح من الحوادث

وتجوّل نائب أمير جازان على أقسام المعرض مستمعاً لشرح مفصل من وكيل إمارة منطقة جازان المكلف الدكتور عيسى بن يحي البناوي عن المعرض الذي ستتواصل فعالياته على مدى ثلاثة أيام، وما تضمنه من أركان ومعروضات تمثل مشاركة إمارة المنطقة والجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال العديد من الأركان التوعوية بأهمية السلامة المرورية وحفظ الأرواح من الحوادث وأخطارها، ورفع مستوى الوعي المروري وإيجاد ثقافة مرورية تسهم في تحقيق فهم أعمق وأشمل لدى جميع أفراد المجتمع وشرائحه لأسس ومعايير السلامة المرورية.