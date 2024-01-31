"معرض السلامة المرورية" يسهم في رفع مستوى الوعي وحفظ الأرواح من الحوادث

شهد معرض السلامة المرورية الأول بجازان الذي دشّنه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية تبادل العديد من أوراق العمل لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية السلامة المرورية ورفع وعي السائقين.
وتجوّل نائب أمير جازان على أقسام المعرض مستمعاً لشرح مفصل من وكيل إمارة منطقة جازان المكلف الدكتور عيسى بن يحي البناوي عن المعرض الذي ستتواصل فعالياته على مدى ثلاثة أيام، وما تضمنه من أركان ومعروضات تمثل مشاركة إمارة المنطقة والجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال العديد من الأركان التوعوية بأهمية السلامة المرورية وحفظ الأرواح من الحوادث وأخطارها، ورفع مستوى الوعي المروري وإيجاد ثقافة مرورية تسهم في تحقيق فهم أعمق وأشمل لدى جميع أفراد المجتمع وشرائحه لأسس ومعايير السلامة المرورية.
عقب ذلك التقى الأمير محمد بن عبدالعزيز أعضاء لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق، واطلع سموه خلال اللقاء على الأعمال والمهام المنوطة بأعضاء لجان السلامة المرورية بإمارات المناطق، وفي مقدمتها عقد اجتماعهم السنوي الحالي بالمنطقة، وما يتضمنه من موضوعات تهدف لزيادة مستوي الوعي لدى المواطن والمقيم بأهمية السلامة المرورية وحفظ الأرواح من الحوادث وأخطارها، وإيجاد ثقافة مرورية تسهم في تحقيق فهم أعمق وأشمل لدى جميع أفراد المجتمع وشرائحه بأسس ومعايير السلامة المرورية، راجياً العون والتوفيق للجميع.