السديس يفتتح أعمال اللجنة الاستشارية الموحّدة لتطوير الخدمات الدينية بالحرمين

وفي مستهل الاجتماع، رفع السديس شكره وتقديره للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على ما يحظى به الحرمان الشريفان من دعم ورعاية كريمة، مؤكدًا أن هذه اللجنة تأتي في إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتوحيد الجهود الاستشارية، والارتقاء بجودة الخدمات الدينية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما ينسجم مع مستهدفات الرئاسة ورؤيتها التطويرية.