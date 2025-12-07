السديس يفتتح أعمال اللجنة الاستشارية الموحّدة لتطوير الخدمات الدينية بالحرمين

افتتح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعمال اللجنة الاستشارية الموحّدة، وذلك في مقر الرئاسة، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من القيادات الدينية والإدارية.
وفي مستهل الاجتماع، رفع السديس شكره وتقديره للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على ما يحظى به الحرمان الشريفان من دعم ورعاية كريمة، مؤكدًا أن هذه اللجنة تأتي في إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتوحيد الجهود الاستشارية، والارتقاء بجودة الخدمات الدينية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما ينسجم مع مستهدفات الرئاسة ورؤيتها التطويرية.
وناقشت اللجنة خلال أعمالها عددًا من الموضوعات العلمية والدعوية والتطويرية، إلى جانب استعراض المبادرات المرتقبة في مجالات تحسين جودة الخدمات الدينية، وتطوير برامج التوجيه والإرشاد، ورفع كفاءة الأداء في الوكالات والإدارات المعنية.
وأكد السديس أن اللجنة الاستشارية الموحّدة ستكون رافدًا مهمًا في تطوير منظومة العمل الديني، ومظلة جامعة للآراء التخصصية في مجالات التقنية، والإعلام، والترجمة، والإدارة، والتخطيط الاستراتيجي، بما يسهم في تعزيز رسالة الحرمين الشريفين ونشر الهدايات الربانية للعالمين.
وفي ختام الاجتماع، ثمّن السديس جهود أعضاء اللجنة، مشددًا على أهمية التكامل والعمل المؤسسي لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.