رئيس "الغذاء والدواء" يُدشّن خدمة "راصد" الذكية للتحقق من الأدوية المقيّدة لزوار المملكة

وتعد خدمة "راصد" أحد مخرجات معمل الذكاء الاصطناعي "سيل" الذي أطلقته الهيئة في فبراير الماضي؛ بوصفه منصة لتطوير وتبنّي الحلول التقنية المبنية على الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز الابتكار ورفع كفاءة العمليات الرقابية والتشغيلية في الهيئة، كما يسهم في توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية والشركات التقنية المتخصصة لتبادل المعرفة وتطوير القدرات في هذا المجال، تماشيًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030.