هيئة المحاسبين تشارك في منتدى الرؤساء التنفيذيين للهيئات المهنية الدولية

ومثّل الهيئة المدير التنفيذي للعضوية والتطوير المهني في الهيئة الدكتور مصعب الجعيد؛ حيث تحدّث في مشاركته عن ربط منظومة التعليم مع المهنة، ودور المملكة في تطوير مخرجات التعليم المحاسبي، ومساهمة الهيئة في ذلك من خلال عديدٍ من البرامج والشراكات مع الجامعات السعودية، وتقديم عددٍ من المبادرات التي تُسهم في تطوير التعليم المحاسبي، وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة في نقل تجارب المملكة للمجتمع الدولي نظير ما حقّقته الهيئة من نجاحاتٍ في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة لتكون مثالاً دولياً يُحتذى به.