هيئة المحاسبين تشارك في منتدى الرؤساء التنفيذيين للهيئات المهنية الدولية

شاركت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، في منتدى الرؤساء التنفيذيين، الذي نظّمه الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC يومَي الإثنين والثلاثاء 27 - 28 فبراير 2023م، وشارك فيه عددٌ من الرؤساء التنفيذيين من الهيئات المهنية الدولية، افتتحت المنتدى رئيسة مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين السيدة أسماء الرسموقي؛ وناقش المنتدى من خلال جلساته على مدار اليومين التحديات التي تواجه المهنة في استقطاب المواهب والحفاظ عليهم وفرص الاستدامة، وما يتعين على المحاسبين اقتناصها، ودور المحاسبين ومسؤولياتهم في مكافحة غسل الأموال، والتجارب الدولية في التعليم والتدريب المحاسبي.
ومثّل الهيئة المدير التنفيذي للعضوية والتطوير المهني في الهيئة الدكتور مصعب الجعيد؛ حيث تحدّث في مشاركته عن ربط منظومة التعليم مع المهنة، ودور المملكة في تطوير مخرجات التعليم المحاسبي، ومساهمة الهيئة في ذلك من خلال عديدٍ من البرامج والشراكات مع الجامعات السعودية، وتقديم عددٍ من المبادرات التي تُسهم في تطوير التعليم المحاسبي، وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة في نقل تجارب المملكة للمجتمع الدولي نظير ما حقّقته الهيئة من نجاحاتٍ في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة لتكون مثالاً دولياً يُحتذى به.