"العقارية" شريكًا استراتيجيًّا لمنتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية

وتعليقًا على مشاركة "العقارية" في المنتدى قال الرئيس التنفيذي للشركة العقارية، إبراهيم العلوان: تمثل مشاركتنا في منتدى مستقبل العقار شريكًا استراتيجيًّا انطلاقًا من رسالة وأهداف الشركة التي تقتضي ضرورة الوجود في مختلف الأنشطة العقارية؛ لطرح تجربتنا وخبراتنا في قطاع التطوير العقاري، والاطلاع على تجارب الآخرين؛ إذ يُعدُّ المنتدى أحد أبرز الكيانات الفعالة في هذا القطاع كمنصة ونافذة عالمية، تعمل على الارتقاء بقطاع العقار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين ذوي الاختصاص.