فتح باب التسجيل في الأمن العام على رتبة جندي "للكادر النسائي"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام برتبة "جندي" للكادر النسائي، اعتباراً من اليوم حتى نهاية الأسبوع.
وأوضحت "اللجنة" أن استقبال طلبات القبول سيكون عبر منصة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 14/ 11/ 1444 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 19 / 11/ 1444 هـ، على أن تتوفر في المتقدمات شروط التعيين المطلوبة.
وتضمنت الشروط، أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، وتكون سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وحسنة السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .
واشترطت أن تكون لدى المتقدمة هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم، وأن لا تكون سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، أيضاً لا تكون متزوجة من غير سعودي وتجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول .
ولفتت لجنة القبول المركزي بالداخلية إلى أن الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها، كما يجب على المتقدمة الدخول على منصة "مؤهل" بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي عبر الرابط : https://jameah.moe.gov.sa .
وشددت على ضرورة تعبئة الحقول بمنتهى الدقة، حيث سيتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة .
ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي: https://jobs.sa