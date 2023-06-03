فتح باب التسجيل في الأمن العام على رتبة جندي "للكادر النسائي"

وتضمنت الشروط، أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، وتكون سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وحسنة السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .