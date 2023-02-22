أعدّها "فيصل بن مشعل".. تعرف على مفاهيم ومكتسبات "يوم التأسيس"

مفهوم المدينة الدولة state city مفهوم تاريخي يعود إلى ما يقارب 500 عام قبل الميلاد؛ حيث كانت المدن تشكل دولًا بذاتها، وكان من أبرزها: أثينا وإسبرطه ومقدونيا، حيث شكّلت كل واحدة من هذه المدن كيانًا سياسيًا مستقلًا، وفي تاريخنا الإسلامي نموذج خالد تمثله المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية؛ حيث شكّلت المدينة دولة خلال المرحلة الأولى من الهجرة النبوية التي كانت مثالًا واضحًا لهذا النموذج من الدول.