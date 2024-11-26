إعلان خطة طموحة لعام 2025 لتحقيق أهداف السعودية الرامية إلى تحسين وتطوير جودة التعليم

تم إعلان خطة تعليمية طموحة لعام 2025؛ لتحقيق سلسلة من أهداف السعودية الاستراتيجية الرامية إلى تحسين وتطوير جودة التعليم، ورفع معدلات الالتحاق، وضمان الشمولية، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة، تدعم تنمية قدرات الطلاب، وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات.