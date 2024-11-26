إعلان خطة طموحة لعام 2025 لتحقيق أهداف السعودية الرامية إلى تحسين وتطوير جودة التعليم

تم إعلان خطة تعليمية طموحة لعام 2025؛ لتحقيق سلسلة من أهداف السعودية الاستراتيجية الرامية إلى تحسين وتطوير جودة التعليم، ورفع معدلات الالتحاق، وضمان الشمولية، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة، تدعم تنمية قدرات الطلاب، وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات.
ومن أبرز المشاريع المخطط لها في قطاع التعليم لعام 2025:
تسعى الخطة إلى رفع نسبة الالتحاق بالتعليم في مرحلة رياض الأطفال إلى 40% بحلول عام 2025، مع العمل على الوصول إلى نسبة 90% لتحقيق المستهدف لعام 2030. كما تشمل الخطة سد احتياجات رياض الأطفال من الكوادر التعليمية المتخصصة.
تستهدف الخطة رفع نسبة دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية؛ ما يعزز الشمولية في النظام التعليمي.
تشمل الخطة تنفيذ صالات رياضية في مدارس الطالبات بالتعليم العام؛ لدعم النشاط البدني، وتمكين الطالبات من ممارسة الرياضة.
تدريس اللغة الصينية بواقع 102 ألف طالب لكل سنة دراسية، الذي بدأ من عام 2024.
تهدف الخطة إلى رفع نسبة المنشآت التدريبية المعتمدة من هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى 39% في عام 2025.
إنشاء ثلاث مدارس للموهوبين في المجالات المختلفة؛ بهدف تطوير مهارات الطلاب، وتنمية قدراتهم في مجالات متنوعة، وذلك باستحداث مدرسة موهوبين رياضية، ومدرسة موهوبين تقنية في منطقة الرياض.
تسعى الخطة إلى فتح فرع لجامعة أريزونا في السعودية في عام 2025؛ لتعزيز مستوى التنافسية، وتوفير تعليم متنوع وعالمي.
عرض كواليس الموتمر الصحفي الحكومي لإعلان الميزانية العامة للدولة 2025.