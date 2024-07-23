"الإجازة في الشمالية".. 15 حديقة عامة تفتح ذراعيها بـ"روضة هباس" للشباب والعائلات

وأشار إلى أن الفِرَق الميدانية تقوم بأعمال الصيانة الدورية للحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء، وصيانة ألعاب الأطفال ووسائل السلامة، والمماشي الرياضية، وأعمدة الإنارة والإنارات التجميلية، والجلسات العائلية، والمرافق العامة، والكراسي؛ مما يعزز سلامتها ويضمن استمرار أدائها الأمثل؛ وذلك ضمن خطتها لأنسنة المدن وتحسين جودة الحياة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.