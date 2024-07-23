"الإجازة في الشمالية".. 15 حديقة عامة تفتح ذراعيها بـ"روضة هباس" للشباب والعائلات

تحتضن روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية، 15 حديقة عامة، ومسطحًا أخضر، بمساحة تتجاوز 185 ألف متر مربع، بالإضافة لمضامير المشي، التي تشكل متنفسًا للأهالي والزوار من العائلات والشباب، لقضاء أوقات ممتعة وممارسة الرياضة.
وأوضح رئيس بلدية روضة هباس، سلمان الزهراني، أن هذه الحدائق والمسطحات الخضراء تتضمن جلسات عامة، و48 لعبة متنوعة للأطفال، وأجهزة رياضية متعددة الاستخدامات، والفود ترك، وخدمات عامة متنوعة أخرى لاستقبال زوارها تزامنًا مع الإجازة الصيفية.
وأشار إلى أن الفِرَق الميدانية تقوم بأعمال الصيانة الدورية للحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء، وصيانة ألعاب الأطفال ووسائل السلامة، والمماشي الرياضية، وأعمدة الإنارة والإنارات التجميلية، والجلسات العائلية، والمرافق العامة، والكراسي؛ مما يعزز سلامتها ويضمن استمرار أدائها الأمثل؛ وذلك ضمن خطتها لأنسنة المدن وتحسين جودة الحياة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.