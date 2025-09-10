نائب أمير تبوك: خطاب الملك يجسّد مكانة المملكة الإقليمية والدولية

في إطار التفاعل الرسمي مع الخطاب الملكي الذي ألقاه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، مضامين الخطاب الذي افتتح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.