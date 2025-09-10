نائب أمير تبوك: خطاب الملك يجسّد مكانة المملكة الإقليمية والدولية

في إطار التفاعل الرسمي مع الخطاب الملكي الذي ألقاه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، مضامين الخطاب الذي افتتح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
وأكد سموه أن الخطاب الملكي عكس الدور الريادي للمملكة ومكانتها الرفيعة على المستويين الإقليمي والدولي، وحضورها المؤثر في مختلف المحافل، مشددًا على أن السياسات السعودية ترتكز على الثوابت الوطنية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه الكريم.
وأوضح سموه أن الخطاب أكد متانة الاقتصاد الوطني، ومضي المملكة قدمًا نحو مزيد من التطور والازدهار، في ظل رؤية طموحة تسعى لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وترسم مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
وفي ختام تصريحه، دعا سموه الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله.