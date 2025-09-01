"حياة نبنيها" من NHC تحصد 14 جائزة في جوائز ميوز الإبداعية

وحصلت NHC خلال الفترة الماضية على عدد من الجوائز العالمية المرموقة التي تعكس حضورها المؤسسي محليًا ودوليًا، من أبرزها جائزة التميز في سلسلة الإمداد للقطاع العام ضمن النسخة الافتتاحية من جوائز التميز في سلاسل الإمداد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يرسخ مكانتها كأكبر مطوّر عقاري في الشرق الأوسط، ملتزمة بتطوير وجهات عمرانية متكاملة توفر جودة حياة عالية.