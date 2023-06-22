مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة تقدّم عناية فورية للحجاج





ولاحتمالية حدوث إصابات الإجهاد الحراري وإصابات ضربات الشمس في موسم الحج؛ أفادت صحة جدة بأنه تم توفير مراوح رذاذ للتعامل مع هذه الحالات، وتشكيل فرق الاستجابة والتدخل السريع، موزّعة على صالات المطار، تعمل على مدار الساعة، مدربة للتعامل مع حالات الاشتباه لأي مرض معدٍ، لا سمح الله، بصورة عاجلة، وفق مسارات آمنة ومخصصة، وتحويلها إلى المستشفى.