الحملات الميدانية المشتركة تضبط 34 مخالفة منوّعة بجدة التاريخية

نجحت اللجنة الميدانية المشتركة بمنطقة جدة التاريخية، أمس، في ضبط 34 مخالفة تنوّعت ما بين مخالفات لنظام العمل والتوطين وأخرى لنظام وزارة التجارة، ضمن الحملات الميدانية اليومية للقضاء على المخالفات ومحاربة الظواهر السلبية في المنطقة.