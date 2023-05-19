مُعلِّم مبادر.."الحنشلي" يُدرِّب الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل

وجاء تطبيق المبادرة وفق قدرات الطلاب وميولهم؛ إذ تدرب بعض الطلاب في مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بجازان، وبعضهم في المؤسسات التقنية، وآخرون في المعاهد المهنية والكلية التقنية، وكذلك في المحال التجارية والمولات الكبرى.