مُعلِّم مبادر.."الحنشلي" يُدرِّب الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل

نفَّذ المعلِّم بثانوية كرامة الأحمر بصبيا، حسين يحيى الحنشلي، مبادرة لتأهيل الطلاب لسوق العمل، وهي مبادرة تُعنى بإكساب الطلاب والطالبات مهارات المستقبل، ومتطلبات العمل الحر والمرن.
وتضمنت المبادرة تدريب الطلاب على كتابة السيرة الذاتية، وإعداد الطالب المنتج المتحمس الذي يستطيع بناء ذاته المساهمة في بناء وطنه.
وجاء تطبيق المبادرة وفق قدرات الطلاب وميولهم؛ إذ تدرب بعض الطلاب في مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بجازان، وبعضهم في المؤسسات التقنية، وآخرون في المعاهد المهنية والكلية التقنية، وكذلك في المحال التجارية والمولات الكبرى.
وأشار "الحنشلي" إلى تدريب الفئات الأخرى، كالأيتام واليتيمات وأبناء الشهداء والجنود المرابطين على الحد الجنوبي، وتوظيف بعضهم بالتنسيق مع المحال وجمعية البر الخيرية بصبيا.