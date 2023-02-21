بطرازه السلماني.. جناح "الداخلية" يستقطب زوار "أيدكس 2023" بأبوظبي

جذب جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2023" في أبوظبي أنظار زوار المعرض، من خلال تصميمه على الطراز المعماري "السلماني" الذي يجسد الأصالة والحداثة وهوية الرياض في المحفل الدولي.
وكانت الإجابات حاضرة لكل الاستفسارات الخاصة بالمملكة ونجاحات وزارة الداخلية الأمنية والرقمية، واستحوذ يوم التأسيس على اهتمامات الزوار؛ لما يمثله من قيمة تاريخية ومسيرة وطن لمدة ثلاثة عقود، وعلاقتها بالحاضر والمستقبل، وحجم البرامج والفعاليات المواكبة لهذا اليوم التاريخي، وعلاقته بكل فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، وتحوله لحدث فريد سنوي يمتد تأثيره لخارج المملكة وليس فقط بالداخل المحلي.
يُذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2023"، المقام خلال الفترة من 20 حتى 24 من شهر فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في القاعة رقم (10) ضمن الجناح السعودي بمشاركة كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية.