بطرازه السلماني.. جناح "الداخلية" يستقطب زوار "أيدكس 2023" بأبوظبي

وكانت الإجابات حاضرة لكل الاستفسارات الخاصة بالمملكة ونجاحات وزارة الداخلية الأمنية والرقمية، واستحوذ يوم التأسيس على اهتمامات الزوار؛ لما يمثله من قيمة تاريخية ومسيرة وطن لمدة ثلاثة عقود، وعلاقتها بالحاضر والمستقبل، وحجم البرامج والفعاليات المواكبة لهذا اليوم التاريخي، وعلاقته بكل فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، وتحوله لحدث فريد سنوي يمتد تأثيره لخارج المملكة وليس فقط بالداخل المحلي.