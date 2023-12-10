أمير القصيم يطلع على سير العمل بمشاريع النقل والجهود المبذولة لمعهد "سرب"

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يرافقه رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.