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أمير القصيم يطلع على سير العمل بمشاريع النقل والجهود المبذولة لمعهد "سرب"
استقبل وزير النقل ورئيس الهيئة العامة وأشاد بدعم القيادة للمشاريع بالمنطقة
استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يرافقه رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.
ونوه أمير القصيم خلال اللقاء بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لجميع مشاريع النقل في المنطقة، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" لإعداد وتهيئة الكفاءات الوطنية للعمل في الخطوط الحديدية.
واستمع لشرح موجز عن سير العمل في مشاريع النقل بالمنطقة، والجهود المبذولة في تعزيز الأدوار المهنية والمعرفية لمعهد "سرب" بالمنطقة.
كما بحث ووزير النقل أبرز المعوقات والحلول المطروحة لمشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة , وسبل تنفيذها وتسريع إنجازها.