أكثر من 5 جهات صحية وخيرية بالمدينة تطلق حملة للتوعية بسرطان الثدي وفحوص الماموجرام المجانية

دشّن تجمّع المدينة المنورة الصحي مساء أمس فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع جمعية "أحياها" الخيرية، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه، وعدد من المستشفيات الحكومية والجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة، وذلك بمركز العالية التجاري.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى المعرفة لدى السيدات حول الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي، وتعزيز الوعي بعوامل الخطورة والأعراض والعلامات المبكرة له، إضافة إلى التعريف بأهمية الكشف المبكر بتقنية "الماموجرام" وزيادة عدد المستفيدات من خدمات الفحص المتاحة في المستشفيات والجمعيات المشاركة.
وتضمنت الفعالية أنشطة تثقيفية تشرف عليها كفاءات متخصصة، بجانب الخدمات التي توفرها عربة الماموجرام المخصصة للكشف المبكر، والتي تستهدف السيدات من عمر 40 عامًا فأكثر.