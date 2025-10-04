أكثر من 5 جهات صحية وخيرية بالمدينة تطلق حملة للتوعية بسرطان الثدي وفحوص الماموجرام المجانية

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى المعرفة لدى السيدات حول الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي، وتعزيز الوعي بعوامل الخطورة والأعراض والعلامات المبكرة له، إضافة إلى التعريف بأهمية الكشف المبكر بتقنية "الماموجرام" وزيادة عدد المستفيدات من خدمات الفحص المتاحة في المستشفيات والجمعيات المشاركة.