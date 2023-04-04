أمير الشرقية يشيد باكتتاب "جود الإسكان".. ويسلم 500 وحدة لمستفيدي جمعية "البر"

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ، بما حققه اكتتاب جود الإسكان الخيري من نجاحات منذ انطلاقته، الذي يهدف إلى تأمين 3500 مسكن للأسر الأشد احتياجًا للمسكن وتحقيق أبعاد تنموية لهذه الأسر، عبر توفير السكن المناسب بما يحقّق تطلعاتها تماشيًا مع أهداف القيادة الحكيمة، حفظها الله، بتوفير السكن الملائم للمواطنين بكافة فئاتهم، وبخيارات متعددة تناسب كافة الشرائح.
وتفصيلًا: جاء ذلك خلال تسليم أمير الشرقية 500 وحدة سكنية للأسر الأشدّ حاجةً بالمنطقة في مجلس "الإثنينية" بديوان الإمارة أمس الاثنين، ضمن برنامج الإسكان التنموي الذي تنفّذه جمعية البر بالمنطقة، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتزامنًا مع انطلاق حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري مطلع شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير.
من جانبه قدّم نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية؛ على رعايته الكريمة لحفل تسليم المستفيدين من الأسر الأشد حاجة، مؤكّدًا حرص الوزارة على توفير المسكن الملائم للأسر المستفيدة في مختلف مناطق المملكة.
وانطلقت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، خلال شهر رمضان الجاري، كأول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم، الذي يهدف إلى حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود أفرادًا ومؤسسات؛ لدعم الأسر الأشد احتياجًا للمساكن.