أمير الشرقية يشيد باكتتاب "جود الإسكان".. ويسلم 500 وحدة لمستفيدي جمعية "البر"

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ، بما حققه اكتتاب جود الإسكان الخيري من نجاحات منذ انطلاقته، الذي يهدف إلى تأمين 3500 مسكن للأسر الأشد احتياجًا للمسكن وتحقيق أبعاد تنموية لهذه الأسر، عبر توفير السكن المناسب بما يحقّق تطلعاتها تماشيًا مع أهداف القيادة الحكيمة، حفظها الله، بتوفير السكن الملائم للمواطنين بكافة فئاتهم، وبخيارات متعددة تناسب كافة الشرائح.