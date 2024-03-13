"أمانة الرياض" تعلن تفاصيل مشاريعها الحيوية والمبتكرة خلال المهرجان الحضري بباريس

أعلنت أمانة منطقة الرياض اليوم، خلال مشاركتها الفعالة في المهرجان الحضري العالمي MIPIM، تفاصيل مشاريعها الحيوية والمبتكرة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المنطقة.
وأكدت أمانة منطقة الرياض أهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي البارز، الذي يجمع بين الخبراء والمهتمين في قطاع العقارات من جميع أنحاء العالم.
وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن المشاركة في المهرجان تأتي في إطار تعزيز دور المنطقة بصفتها مركزًا للتطوير والاستثمار؛ إذ تسعى الأمانة لاستعراض مشاريعها الرائدة والمتميزة في مجالات متنوعة، مثل التطوير العقاري، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات العامة.
وبدورها، قدمت أمانة منطقة الرياض سلسلة من ورش العمل والأنشطة خلال المعرض، تهدف إلى توفير منصة للتواصل والتبادل الفعال للأفكار والمعرفة بين الحضور.
وتشمل هذه الفعاليات جلسات حوارية، وورش عمل، وعروضًا تقديمية، وفرصًا للشبكات وبناء العلاقات المهنية.
وأشارت أمانة منطقة الرياض إلى أنها تتطلع بشكل كبير للاستفادة من فرص التواصل والتعريف بمشاريعها وإنجازاتها خلال المعرض؛ وذلك بهدف جذب المستثمرين والشركاء المحتملين، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التطوير العقاري والبنية التحتية.