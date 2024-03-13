"أمانة الرياض" تعلن تفاصيل مشاريعها الحيوية والمبتكرة خلال المهرجان الحضري بباريس

وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن المشاركة في المهرجان تأتي في إطار تعزيز دور المنطقة بصفتها مركزًا للتطوير والاستثمار؛ إذ تسعى الأمانة لاستعراض مشاريعها الرائدة والمتميزة في مجالات متنوعة، مثل التطوير العقاري، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات العامة.