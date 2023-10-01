بعد واقعة "باص الرياض".. "القشانين": لهذا السبب لا يعلم سكان المدينة عن الحافلات

ويشرح "القشانين" قائلًا: "ما أريد قوله أن حافلات الرياض تُعتبر من أكبر المشغلات لمثل هذا المشروع على مستوى العالم، وفي هذا الوقت الوجيز، وما زالت في المرحلة الثالثة وصولًا إلى الخامسة، ولكن هل قامت حافلات الرياض بأي جهد يُذكَر في التسويق للمشروع، فإن كانت الميزانية المخصصة للتسويق صفر ريال لديهم على سبيل المثال، فلهم أن يطلبوا من قسم التشغيل إيقاف جميع الباصات ليوم عمل واحد، وتوفير ما تم إنفاقه على الوقود وتحويله لكوبونات تسويق مجانية لمن سيستقل الباص، لماذا لا تفكر حافلات الرياض بالدفع للعميل حتى يعي الخدمة، ومن ثم سيدفع هو؟ لماذا أحتاج أن أستقلّ مركبتي وأركنها في مواقف مدفوعة الأجر في المطار؟ لماذا أستقل مركبة أجرة بـ100 ريال، بينما تذاكر الباص لـ3 أيام كاملة بـ20 ريالًا؟ لماذا يزاحم الوافد مستخدمي الطريق بمركبته المتهالكة، التي تعطل في منتصف الطريق وتعطل الجميع بينما بإمكانه أن يستقل حافلات الرياض شهرًا كاملًا بـ140 ريالًا؟ السبب بسيط أنه لا يعرف".