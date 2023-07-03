"شفاء مكة" توزِّع 100 ألف وجبة غذائية صحية مجانية على الحجاج

يُشار إلى أن جمعية شفاء الخيرية إحدى الجمعيات الخيرية الصحية بمنطقة مكة، وتقدم خدماتها للمرضى الذين يعانون الفشل الكلوي والأمراض المزمنة، كالسكري والضغط وغيرهما من ذوي الدخل المحدود، في مكة المكرمة والقرى التابعة لها، على يد نخبة من الأطباء ذوي الكفاءة العالية.