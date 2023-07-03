"شفاء مكة" توزِّع 100 ألف وجبة غذائية صحية مجانية على الحجاج

وزَّعت جمعية شفاء الخيرية بمكة المكرمة نحو 100 ألف وجبة غذائية صحية خاصة على ذوي الأمراض المزمنة من الحجاج في المشاعر المقدسة.
جاء ذلك تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة حفاظًا على الصحة العامة لأصحاب الأمراض المزمنة، كالسكري والضغط ومرضى الفشل الكلوي؛ ليؤدوا مناسكهم دون مضاعفات.
يُشار إلى أن جمعية شفاء الخيرية إحدى الجمعيات الخيرية الصحية بمنطقة مكة، وتقدم خدماتها للمرضى الذين يعانون الفشل الكلوي والأمراض المزمنة، كالسكري والضغط وغيرهما من ذوي الدخل المحدود، في مكة المكرمة والقرى التابعة لها، على يد نخبة من الأطباء ذوي الكفاءة العالية.