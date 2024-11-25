بعد إقرار معايير القدرة المالية: هل يدخل الضمان ضمن الدخل؟.. "حساب المواطن" يرد

ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة، وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1,371,200 ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم "الأصول العقارية، المركبات، الأصول النقدية، المحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية"، حيث إن لكل معيار من معايير القدرة المالية حداً أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.