بعد إقرار معايير القدرة المالية: هل يدخل الضمان ضمن الدخل؟.. "حساب المواطن" يرد
أكد "حساب المواطن" اليوم أن الضمان المطور لا يحتسب ضمن الدخل، وذلك في رده على عدد من الاستفسارات بعد إقرار تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين، والتي تشمل الأصول العقارية والمركبات، والأصول النقدية والمحافظ الاستثمارية، والمؤشرات الأخرى كعدد العمالة المنزلية.
وكان "حساب المواطن" قد أطلق اليوم معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين، وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين؛ بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً لضوابط الدعم المعتمدة، سيتم تطبيق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.
ويأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، والتي تعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.
ووفقاً للمادة الحادية عشرة من ضوابط البرنامج، سيتم تحديد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث تم تحديد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ 4 ملايين ريال.
ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة، وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1,371,200 ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم "الأصول العقارية، المركبات، الأصول النقدية، المحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية"، حيث إن لكل معيار من معايير القدرة المالية حداً أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.