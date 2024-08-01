47 مئوية.. "الأحساء" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

وتؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان، كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.