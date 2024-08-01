47 مئوية.. "الأحساء" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.
وأوضح المركز أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة 47 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 46 مئوية في الدمام والخرج وحفر الباطن، و45 درجة في الرياض ووادي الدواسر والتنهات والدهناء والصمان، و44 درجة في حائل وشرورة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، وأبها 17 مئوية، والباحة 18، وطريف والطائف 21، والقريات 22 مئوية.
ولا تزال التوقعات تشير إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) كذلك تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة ونجران.
وتؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان، كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.