"تعليم جدة والأمانة" ترحبان بعودة مديري ومديرات المدارس والهيئتين الإدارية والإشرافية

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة -ممثلة في الاتصال المؤسسي- بالشراكة مع الأمانة، حملتها الإعلامية للترحيب والاحتفاء بعودة مديري ومديرات المدارس والهيئتين الإدارية والإشرافية بمكاتب التعليم، من خلال العروض المرئية والتصميمات الترحيبية على الشاشات الإلكترونية في الطرق والشوارع الرئيسية والميادين العامة.
ورحّبت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي بعودتهم مع بداية عام دراسي جديد؛ مؤكدة مواصلة الجميع لمسيرة البناء وصناعة المستقبل والتفوق لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- مشيرة إلى أن مسيرة الخير والنماء ستبدأ بجهود مخلصة وحرص دائم وعمل تكاملي لصناعة وتحقيق النجاحات بعون الله؛ داعية الله لهم بعام موفق وحافل بالإنجاز والتميز والعطاء.
يُذكر أن جميع كوادر الهيئة الإدارية للمدارس وكذلك الهيئتين الإدارية والإشرافية بمكاتب التعليم، باشروا أعمالهم بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.