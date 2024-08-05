"تعليم جدة والأمانة" ترحبان بعودة مديري ومديرات المدارس والهيئتين الإدارية والإشرافية

ورحّبت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي بعودتهم مع بداية عام دراسي جديد؛ مؤكدة مواصلة الجميع لمسيرة البناء وصناعة المستقبل والتفوق لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- مشيرة إلى أن مسيرة الخير والنماء ستبدأ بجهود مخلصة وحرص دائم وعمل تكاملي لصناعة وتحقيق النجاحات بعون الله؛ داعية الله لهم بعام موفق وحافل بالإنجاز والتميز والعطاء.