ضبط مخالف لنظام البيئة بحوزته حطب محلي في المدينة المنورة

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.