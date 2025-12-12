ضبط مخالف لنظام البيئة بحوزته حطب محلي في المدينة المنورة

ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته كميات من الحطب المحلي المعروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات إلى الجهة المختصة.
وتأتي هذه الجهود ضمن متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق الفحم والحطب المحليين داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط بين المناطق، إضافة إلى ما يُنشر بطرق غير نظامية عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.