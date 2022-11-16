"شؤون الأسرة": في النصف الأول من 2022 تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة زواج.. و 16٪ نسبة تراجع الطلاق في المجتمع

أعلن مجلس شؤون الأسرة تراجع نسب الطلاق بالمملكة بنسبة 16٪ إضافة إلى تسجيل أكثر من 100 ألف عقد زواج في العام 2022م، وزادت معدلات الزواج بنسبة 19٪ خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020م في المجتمع السعودي.
وتفصيلا، وفق البيانات الرسمية الصادرة من وزارة العدل فإن حالات الزواج في (النصف الأول) من عام 2022م بلغت 107.263 حالة، حيث تم تسجيل 303 حالة زواج يومياً.
ويؤكد المجلس أن أسباب هذا الانخفاض الإيجابي في معدلات الطلاق نتيجة تحسن البيئة التشريعية والقانونية، فقد كان من الأسباب صدور نظام الأحوال الشخصية ضمن مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد حفظه الله.
وأضاف أن قرار وزير العدل بإحالة طلبات الطلاق إلى مركز المصالحة بشكل إلزامي أسهم في نجاح المبادرات التصالحية التي تنتهي بحلول ودية تحول دون قرار الانفصال، مما أدى إلى تراجع نسب الطلاق في الدعاوى بواقع 22٪.
جاء ذلك بعد عقد مجلس شؤون الأسرة اليوم ندوة الأسرة تحت عنوان "أرقام وإحصاءات الطلاق.. الآثار والانعكاسات على الأسرة والمجتمع"، وذلك بمشاركة الجهات المعنية وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، النيابة العامة، هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وجمعية مودة للحد من آثار الطلاق، ولجنة المرأة بالمجلس.
من جانب آخر أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها بصدر إصدار رخصة مهنية لممارسي الإرشاد الأسري والإخصائي الاجتماعي، وإنشاء منصة للإرشاد تنظم أعمالي هذا القطاع.