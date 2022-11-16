"شؤون الأسرة": في النصف الأول من 2022 تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة زواج.. و 16٪ نسبة تراجع الطلاق في المجتمع

جاء ذلك بعد عقد مجلس شؤون الأسرة اليوم ندوة الأسرة تحت عنوان "أرقام وإحصاءات الطلاق.. الآثار والانعكاسات على الأسرة والمجتمع"، وذلك بمشاركة الجهات المعنية وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، النيابة العامة، هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وجمعية مودة للحد من آثار الطلاق، ولجنة المرأة بالمجلس.