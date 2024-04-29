مجلس الصحة الخليجي يُفعِّل الأسبوع الخليجي للصحة والسلامة المهنية

ويعد الأسبوع الخليجي للصحة والسلامة المهنية، مناسبة صحية خليجية، تهدف إلى حماية العاملين من مختلف أنواع المخاطر المرتبطة بالعمل أو ظروفه، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالأنظمة والإرشادات للحماية من المخاطر، حيث أطلق المجلس مجموعة من الإرشادات التوعوية والتثقيفية عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن نصائح حول مفاهيم خاطئة حول ضغوطات العمل؛ منها ساعات عمل أطول تعني إنتاجية أكثر من غير عواقب صحية، حيث تشير الدراسات إلى أن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35%، مقارنة بالعمل 35- 40 ساعة في الأسبوع.