"اسس" راعي الإهداءات الكبرى للحدث العقاري الأكبر في العالم "معرض سيتي سكيب 2024م"

تُشارك شركة اسس في نسخة العام 2024م من معرض سيتي سكيب، والذي يُعد الحدث العقاري الأكبر عالمياً و الأبرز على المستوى الدولي، والمُقرر إقامته في العاصمة بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – ملهم ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2024م، وحتى يوم الخميس 14 نوفمبر 2024م.
ويستقطب المعرض نخبة رائدة من كُبرى شركات التطوير العقاري و الجهات الحكومية المُنظمة للقطاع العقاري، إضافة إلى الخبراء المُختصين في العقارات و الإنشاءات، وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام شركة اسس بتطوير الرؤية المستقبلية للقطاع العقاري، وتحسين المشهد الحضري الفريد لمدينة الرياض، كونها تُعد العاصمة الاقتصادية للمملكة، عبر تقديم مشاريع نوعية تواكب الطموحات التنموية لرؤية المملكة 2030 و توجهاتها العصرية في القطاع العقاري.
وتتواجد "اسس" في جناحٍ مُتميز تستعرض من خلاله أبرز مشاريعها العقارية المُبتكرة؛ والمؤكد أنها ستُساهم بشكل واضح في تغيير المفهوم العقاري في مدينة الرياض، لاتسامها بالإبتكار المعماري الحديث و تركيزها على الاستدامة البيئية العالية، و المتوافقة مع التوجهات العالمية في السوق العقاري، بالإضافة إلى سعيها المُستمر ودأبها الدائم على بناء علاقات استراتيجية مع العملاء العقاريين وكبار المستثمرين، بهدف توفير بيئة داعمة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الدولية التي تدعم نموها المؤسسي، وابتكارها العقاري المُتزايد؛ لتؤكد اسس إلتزامها الدائم بالمشاركة في الأحداث العقارية العالمية، مُعززةً بذلك حضورها الريادي في القطاع العقاري، و تفاعلها بصورة وثيقة مع عملائها وشركائها.
اسس تواصل بخطوات راسخة كونها شريك الإهداءات الكُبرى في هذا الحدث بتقديم أربعة أراضي في مدينة الرياض كهدية لزوار المعرض.