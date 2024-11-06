"اسس" راعي الإهداءات الكبرى للحدث العقاري الأكبر في العالم "معرض سيتي سكيب 2024م"

وتتواجد "اسس" في جناحٍ مُتميز تستعرض من خلاله أبرز مشاريعها العقارية المُبتكرة؛ والمؤكد أنها ستُساهم بشكل واضح في تغيير المفهوم العقاري في مدينة الرياض، لاتسامها بالإبتكار المعماري الحديث و تركيزها على الاستدامة البيئية العالية، و المتوافقة مع التوجهات العالمية في السوق العقاري، بالإضافة إلى سعيها المُستمر ودأبها الدائم على بناء علاقات استراتيجية مع العملاء العقاريين وكبار المستثمرين، بهدف توفير بيئة داعمة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الدولية التي تدعم نموها المؤسسي، وابتكارها العقاري المُتزايد؛ لتؤكد اسس إلتزامها الدائم بالمشاركة في الأحداث العقارية العالمية، مُعززةً بذلك حضورها الريادي في القطاع العقاري، و تفاعلها بصورة وثيقة مع عملائها وشركائها.