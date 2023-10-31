السماح للسعوديين بدخول قيرغيزيا دون تأشيرة لمدة 60 يومًا.. تنويه من سفارة المملكة

نوّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية القرغيزية، إلى ما أعلنته وزارة الخارجية القرغيزية، عن إجراء عدد من التعديلات على نظام "تأشيرات الزيارة" الذي يسمح لمواطني عدد من الدول الدخول للجمهورية القرغيزية بدون تأشيرة لمدة لا تتجاوز (60) يومًا ومن ضمنهم مواطني المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من تاريخ 21 أكتوبر 2023م.