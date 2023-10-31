السماح للسعوديين بدخول قيرغيزيا دون تأشيرة لمدة 60 يومًا.. تنويه من سفارة المملكة

نوّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية القرغيزية، إلى ما أعلنته وزارة الخارجية القرغيزية، عن إجراء عدد من التعديلات على نظام "تأشيرات الزيارة" الذي يسمح لمواطني عدد من الدول الدخول للجمهورية القرغيزية بدون تأشيرة لمدة لا تتجاوز (60) يومًا ومن ضمنهم مواطني المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من تاريخ 21 أكتوبر 2023م.
وأوضحت -الخارجية القرغيزية- أنه عند انتهاء مدة الإقامة القصيرة المسموح بها (60) يومًا يتوجب على الزائر الأجنبي مغادرة الجمهورية القرغيزية لفترة لا تقل عن (60) يومًا، ومن ثم بإمكانه القدوم من جديد للجمهورية القرغيزية بدون تأشيرة لمدة (60) يومًا أخرى".
وأبانت أنه "في حال لم يغادر الزائر الأراضي القرغيزية بعد نهاية فترة الإقامة القصيرة المسموح بها (60 يومًا) سيعتبر مقيمًا بشكل غير نظامي، وسيتم فرض غرامة مالية عليه عند مغادرته الأراضي القرغيزية ويتوجب عليه دفعها قبل السفر لأحد مراكز الشرطة وتسليم إيصال الدفع للقسم القنصلي التابع لوزارة الخارجية القرغيزية في المطار للحصول على ختم الخروج".
وأشارت إلى أنه تم إيقاف العمل بآلية تأشيرة "RUN"، والتي كانت تسمح للزائر الأجنبي الخروج لأي دولة أخرى قبل نهاية فترة إقامته والدخول مجددًا للجمهورية القرغيزية.
وأكدت أنه يتوجب على من يرغب في تمديد مدة إقامته في الجمهورية القرغيزية التقدم بطلب للحصول على التأشيرة المناسبة (سياحة - إقامة - عمل) قبل نهاية فترة الإقامة القصيرة والتي لا تتجاوز (60) يومًا ليتسنى له البقاء في الجمهورية القرغيزية لفترة أطول.
واختتمت سفارة المملكة لدى قيرغيزيا، وفق ما نقلته من تنويه، بالتأكيد على أنها يسرها تلقي الاستفسارات عبر الهاتف (00996312324830)، أو البريد الإلكتروني "KYCON@MOFA.GOV.SA"، أو شؤون السعوديين (الطوارئ) على رقم (00996554666622).