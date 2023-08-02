باستثناء رسوم إجراءات نقل الكفالة.. "السليمان" يطالب بتجريم دفع أي أموال لنقل خدمات العمالة المنزلية عبر "مساند"

ويرى "السليمان" أن طلب أموال مقابل نقل الخدمة هو من قبيل المتاجرة بالبشر، ويقول: "ما يحصل هو أن الكفيل الأول حتى عندما لا يعتبر أن المبلغ المالي تعويض عن تكاليف استقدامه، فإنه يرى استحقاقه لمبلغ مالي لأنه سيوفر على الكفيل التالي مصاريف الاستقدام، وهذا غير منطقي، فنقل العلاقة التعاقدية هنا مرتبط بمصلحة العمالة المنزلية وليس الكفلاء، وبالتالي أرى أن أي مبالغ مالية يتم دفعها غير رسوم إجراءات نقل الكفالة تعتبر من المتاجرة بالبشر! وبعض من دفعوا مبالغ مالية طائلة لقاء نقل كفالات عمالة منزلية فوجئوا بعد وقت قصير بعمالتهم تهرب أو تمتنع عن إكمال مدة العمل وتطلب الرحيل، فوقعوا في خسارة لا يعوضها أحد!".