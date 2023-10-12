"ثانوية العز بن عبدالسلام" تنعى أحد طلابها إثر وفاته في حادثة إطلاق نار في الخرج

وكانت حادثة إطلاق النار التي وقعت بمحافظة الخرج وراح ضحيتها شخصان وأصيب آخران، وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة باشرت حادث إطلاق نار ودهس متعمد في محافظة الخرج بين مجموعة من الأشخاص إثر خلاف سابق بينهم نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين حالة أحدهما حرجة، وتم القبض على جميع المتهمين، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئياً بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.