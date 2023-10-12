"ثانوية العز بن عبدالسلام" تنعى أحد طلابها إثر وفاته في حادثة إطلاق نار في الخرج

نعت إدارة مدرسة العز بن عبدالسلام الثانوية بمحافظة الخرج أحد طلابها، والذي كان ضحية إطلاق نار إثر خلاف نتج عنه وفاته.
وتفصيلاً، قال مدير المدرسة علي الزهراني مخاطباً طلابه: "نحن منسوبي المدرسة ننعى الطالب مناحي في الصف الأول ثانوي والذي تعرض لطلق ناري وتوفي".
وتابع: "المصاب مؤلم والحدث عظيم، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وادعوا لزميلكم بالرحمة والمغفرة، ونسأل الله تعالى أن يتجاوز عنه ويلهم أهله الصبر والسلام".
وكانت حادثة إطلاق النار التي وقعت بمحافظة الخرج وراح ضحيتها شخصان وأصيب آخران، وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة باشرت حادث إطلاق نار ودهس متعمد في محافظة الخرج بين مجموعة من الأشخاص إثر خلاف سابق بينهم نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين حالة أحدهما حرجة، وتم القبض على جميع المتهمين، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئياً بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.