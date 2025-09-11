التعليم تُعلن فتح التقديم على الإقامة الطبية في طب الأسنان بجامعة كوين ميري البريطانية ضمن مسار الاتفاقيات الصحية

واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يكونوا من حاملي الجنسية السعودية، وأن يحصلوا على قبول غير مشروط من الجامعة، إلى جانب توفر تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وألا يقل المعدل عن 3.75 من 5 أو 2.80 من 4، مع تحقيق درجة لا تقل عن 7 في اختبار IELTS الأكاديمي.