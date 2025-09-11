التعليم تُعلن فتح التقديم على الإقامة الطبية في طب الأسنان بجامعة كوين ميري البريطانية ضمن مسار الاتفاقيات الصحية

أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم على مرحلة الإقامة الطبية لتخصص طب الأسنان في جامعة كوين ميري بالمملكة المتحدة، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية، في خطوة تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في أفضل المؤسسات الأكاديمية العالمية.
وقد حددت الوزارة فترة التقديم ابتداءً من يوم الخميس 11 سبتمبر 2025م وحتى يوم الأحد 21 سبتمبر 2025م. ويشمل البرنامج عددًا من التخصصات الدقيقة في مجال طب الأسنان، من أبرزها طب الفم، وطب الفم السريري، وتقويم الأسنان، وتركيبات الأسنان، وعلاج الأسنان الترميمي، وعلاج اللثة، وطب أسنان الأطفال، وطب الأسنان للحالات الخاصة.
واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يكونوا من حاملي الجنسية السعودية، وأن يحصلوا على قبول غير مشروط من الجامعة، إلى جانب توفر تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وألا يقل المعدل عن 3.75 من 5 أو 2.80 من 4، مع تحقيق درجة لا تقل عن 7 في اختبار IELTS الأكاديمي.
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الوزارة المستمرة في دعم الابتعاث النوعي، وفتح مسارات جديدة للكوادر الوطنية في التخصصات الصحية الدقيقة. ويمكن للراغبين التقديم عبر منصة سفير من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.