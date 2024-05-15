"عبدالعزيز بن عياف" يرفع الشكر للقيادة على الثقة الملكية بتعيينه مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين

رفع الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عيّاف الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وتكليفه بالقيام بعمل نائب وزير الحرس الوطني.
وأعرب الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة، وأن يعينه على خدمة الوطن بما يُسهم في تعزيز مسيرة البناء الذي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
يُذكر أن الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف حاصل على بكالـوريـوس في العمارة، كلية الهندسة، جـامعة المـلك ســعود 1401هـ (1981م)، وماجستير في العمارة، جامعة بنسلفانيا، فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية 1405هـ (1985م)، وماجستير في التخطيط العمراني من جامعة بنسلفانيا، فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية 1407هـ (1987م)، ودكتوراه في التخطيط العمراني من الجامعة نفسها 1412هـ (1992م).
وللأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف اهتمامات متخصصة في مجالات الإدارة المحلية، وإدارة المدن وأنسنتها، والمركزية واللامركزية في التنمية، العمران والعمارة السلمانية.
كما أنّه عضو في عددٍ من مجالس إدارة هيئات وشركات حكومية يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله - منها
- مشروع مدينة نيوم 2016 – 2019م
- مشروع القدية 2017 – 2020م.
- شركة تطوير وسط مدينة الرياض 2017 - 2021م.
- مشروع المربع الجديد 2017 – 2022م.
- هيئة تطوير بوابة الدرعية 2017 – حتى الآن.
- شركة بوابة الدرعية 2022 _ حتى الآن.
- شركة روشن 2017 – حتى الآن.
ويشغل الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف حاليًا عددًا من المهام:
- رئيس مجلس إدارة جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري منذ عام 2018
- نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض للعلوم منذ 1998
- رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان منذ عام 1999
- نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، جمعية البر بمدينة الرياض منذ عام 2019
- رئيس مجلس إدارة جائزة الأمير عبد العزيز بن عياف لأنسنة المدن بجامعة الملك سعود منذ عام 2017
وعلى امتداد سيرته شغل سابقًا عددًا من المهام:
- أمين منطقة الرياض 1418 - 1433هـ (1997م - 2012م).
- المسؤول المكلَّف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - (أمير منطقة الرياض آنذاك) عن تأسيس جامعة الأمير سلطان.
- عضو اللجنة العليا للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة.
- أمين عام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
- رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير.
- رئيس مجلس المديرين، الشركة السعودية لمركز المعيقلية (الرياض القابضة).
- رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض.
- رئيس مجلس التنمية السياحية لمنطقة الرياض.
- المشرف العام على المجلس التنسيقي الأعلى للجمعيات الخيرية بمدينة الرياض.
- عضو مجلس منطقة الرياض.
- عضو الهيئة الاستشارية العليا لمنظمة المدن العربية.
- رئيس قسم التخطيط العمراني بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود 1415-1417هـ (1995-1997م).
وتقلد الأمير عبدالعزيز بن عياف وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى 1420هـ (2000م)، ونال سموه جائزة الملك عبد الله الثَّاني بن الحسين للإبداع (الرياض صديقة للمشاة)1427هـ (2007م)، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للشخصية الإدارية العربية المتميزة 1424هـ (2004م)، وجائزة أفضل أمين مدينة عربية 1430هـ (2009م)، وجائزة التميز للشخصيات التنفيذية من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز 1432هـ (2011م).