"عبدالعزيز بن عياف" يرفع الشكر للقيادة على الثقة الملكية بتعيينه مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين

- مشروع مدينة نيوم 2016 – 2019م

- مشروع القدية 2017 – 2020م.

- شركة تطوير وسط مدينة الرياض 2017 - 2021م.

- مشروع المربع الجديد 2017 – 2022م.

- هيئة تطوير بوابة الدرعية 2017 – حتى الآن.

- شركة بوابة الدرعية 2022 _ حتى الآن.

- شركة روشن 2017 – حتى الآن.

ويشغل الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف حاليًا عددًا من المهام:

- رئيس مجلس إدارة جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري منذ عام 2018

- نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض للعلوم منذ 1998

- رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان منذ عام 1999

- نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، جمعية البر بمدينة الرياض منذ عام 2019

- رئيس مجلس إدارة جائزة الأمير عبد العزيز بن عياف لأنسنة المدن بجامعة الملك سعود منذ عام 2017

وعلى امتداد سيرته شغل سابقًا عددًا من المهام:

- أمين منطقة الرياض 1418 - 1433هـ (1997م - 2012م).

- المسؤول المكلَّف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - (أمير منطقة الرياض آنذاك) عن تأسيس جامعة الأمير سلطان.

- عضو اللجنة العليا للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة.

- أمين عام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

- رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير.

- رئيس مجلس المديرين، الشركة السعودية لمركز المعيقلية (الرياض القابضة).

- رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض.

- رئيس مجلس التنمية السياحية لمنطقة الرياض.

- المشرف العام على المجلس التنسيقي الأعلى للجمعيات الخيرية بمدينة الرياض.

- عضو مجلس منطقة الرياض.

- عضو الهيئة الاستشارية العليا لمنظمة المدن العربية.

- رئيس قسم التخطيط العمراني بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود 1415-1417هـ (1995-1997م).