وزير الداخلية يدشّن مقرّ القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة حائل

دشّن الأميرُ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، اليوم؛ مقرَّ القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة حائل، الذي يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعزيز الجهود الأمنية للمحافظة على البيئة في مناطق المملكة كافة.