توقيع مذكرة تفاهم بين العثيم للاستثمار والكلية التطبيقية بجامعة الحدود الشمالية

وقعت شركة عبد الله العثيم للاستثمار مذكرة تفاهم مع الكلية التطبيقية بجامعة الحدود الشمالية، وذلك في إطار الجهود المشتركة الداعمة لتدريب وتأهيل الشباب السعودي وتمكينهم من الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقع مذكرة التفاهم من جانب شركة العثيم للاستثمار الأستاذ عايد بن صالح المسعر المدير التنفيذي للموارد البشرية، فيما وقعها من جانب الكلية التطبيقية بجامعة الحدود الشمالية الدكتورة تهاني بنت فهد العنزي عميد الكلية، في حضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، وسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد بن صبيح الشراري.
وأوضح عايد المسعر أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي تعزيزًا للجهود التي تقوم بها مؤسسات القطاعين العام والخاص لتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للشباب السعودي، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجموعة العثيم للاستثمار لمواكبة جهود الدولة في توفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل الشباب السعودي في مختلف المجالات والتخصصات، وتوفير المعينات التي تساعد في تطوير المهارات المهنية ومواكبة مستجدات العصر ومتطلباته وتحقق احتياجات التنمية المتسارعة والمتجددة.
وبيّن المسعر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة العثيم للاستثمار والكلية التقنية بجامعة الحدود الشمالية، وتقديم خدمات التدريب التطبيقي والمهني لطلاب البرامج التطبيقية ذات الصلة بأنشطة شركات مجموعة العثيم والتعاون في تنظيم الفعاليات المشتركة مثل ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، كما تتضمن المذكرة السعي لتوظيف طلاب البرامج التطبيقية بعد فترة التدريب بشركات العثيم وتوفر الفرص الوظيفية بما يتناسب مع سياسة التوظيف بالشركة.