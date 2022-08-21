توقيع مذكرة تفاهم بين العثيم للاستثمار والكلية التطبيقية بجامعة الحدود الشمالية

وأوضح عايد المسعر أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي تعزيزًا للجهود التي تقوم بها مؤسسات القطاعين العام والخاص لتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للشباب السعودي، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجموعة العثيم للاستثمار لمواكبة جهود الدولة في توفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل الشباب السعودي في مختلف المجالات والتخصصات، وتوفير المعينات التي تساعد في تطوير المهارات المهنية ومواكبة مستجدات العصر ومتطلباته وتحقق احتياجات التنمية المتسارعة والمتجددة.