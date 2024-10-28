"البيئة": 8 مناطق تسجل أمطارًا في 36 محطة.. والباحة تتصدر بـ 17.3 ملم

وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت (36) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح يوم أمس الأحد 27 أكتوبر 2024م، حتى التاسعة من صباح اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024م، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وعسير، وحائل، وجازان، والباحة).