"البيئة": 8 مناطق تسجل أمطارًا في 36 محطة.. والباحة تتصدر بـ 17.3 ملم

سجّلت منطقة الباحة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ(17.3) ملم في محطة نخال -القرى، و(11.7) في شبرقة- الباحة، وذلك ضمن (8) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على المملكة خلال الـ(24) ساعة الماضية.
وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت (36) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح يوم أمس الأحد 27 أكتوبر 2024م، حتى التاسعة من صباح اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024م، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وعسير، وحائل، وجازان، والباحة).
وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في مطار الدوادمي (2.00) ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة (16.9) ملم في قيا- الطائف، و(14.0) مم في السديرة - الطائف، وفي المدينة المنورة سجلت منطقة الضميرية- الحناكية (6.00) مم، وفي القصيم سجلت دخنة- الرس (8.4) مم، و(8.0) مم في قبة- الأسياح.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير (6.0) ملم في المحايل، و(3.2) مم في بني عمرو- النماص، وفي منطقة حائل سجلت محطة الشنان (7.5) مم، و(7.4) ملم في السعيرة -الشنان، فيما سجلت منطقة جازان في أبوعريش (2.2) مم.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في مناطق المملكة كافة خلال الـ (24) ساعة الماضية، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/48o2ccl.