لمن أراد الأضحية.. "المفتي": لا يجوز الأخذ من جميع البدن شيئًا إذا دخل شهر ذي الحجة

وأضاف سماحته: وذلك يشمل سواء تولى ذبحها أو وكل من يذبحها عنه، وسواء كان حاجًا أو غير حاج إذا هلّ هلال شهر ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا"، أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا، وفي لفظ: (ولا من بشرته شيئًا)، أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب الفرع والعتيرة.