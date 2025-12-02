جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا أكاديميًا للدراسات العليا

وتشمل البرامج النوعية المقدمة بالشراكة مع جامعة مدينة دبلن؛ برنامج "ماجستير العلوم في إدارة الأعمال"، الذي تقدِّمه كلية إدارة الأعمال، ويُعنى البرنامج بتمكين الخريجات من اكتساب المهارات والمعرفة الدولية؛ لتعزيز قدرتهن التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي، وبرنامج ماجستير العلوم في علوم التمريض (تخصص: ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة)، الذي تقدِّمه كلية التمريض، ويهدف البرنامج إلى تزويد الممارسات والممارسين الصحيين بالمعرفة والمهارات اللازمة، لتقديم رعاية تمريضية متخصصة عالية الجودة، والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية.