يضم خيارات متنوعة.. "زد للمزادات" تعلن عن مزادها "مشارق الرياض"

أعلنت شركة "زد" للمزادات العقارية، عن طرح مزاد "مشارق الرياض" العلني الإلكتروني لبيع عقارات متنوعة تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ.
وأوضحت الشركة أن مزاد "مشارق الرياض" يتضمن خيارات واسعة ومتنوعة للمستثمرين والمطورين ورجال الأعمال من أراضٍ، وفلل، وعمائر تجارية وسكنية، بمساحات متنوعة ومميزات فريدة.
وأردفت الشركة أن الأراضي المطروحة بالمزاد يقع بعضها في حي المعيزيلة على مساحة 654.05 مترًا مربعًا، وأربعة أراضٍ في شرق الرياض بمساحات متنوعة مابين 2100 - 900 متر مربع.
وأشارت الشركة إلى أن المزاد يطرح عمارة تجارية سكنية في حي النسيم على مساحة 825 مترًا مربعًا بالقرب من الطريق الدائري الثاني وطريق خريص، وتبعد 5 كيلومترات عن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى استراحة في حي القادسية بمساحة 1200 متر مربع بالقرب من الطريق الدائري الشمالي.
كما يتضمن المزاد مبنى مؤسساً (عظماً)، وبدرومًا في حي المعيزيلة بمساحة 595 مترًا مربعًا بالقرب من طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، ويبعد 3 كيلومترات عن إستاد الملك فهد.
وأشارت الشركة إلى مجموعة من الشروط الخاصة بدخول المزاد بالإمكان الإطلاع عليها عبر النشرة التسويقية للمزاد.
يشار إلى أن بداية المزاد يوم الاثنين 7/ 8/ 2023م عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وينتهي يوم الأربعاء 9/ 8 /2023م ما بين الساعة الخامسة حتى الثامنة والنصف مساءً.
يُذكر أن شركة "زد" للمزادات، من الشركات الرائدة في إقامة وتنظيم المزادات العقارية، وتمتلك خبرة واسعة في المجال العقاري منذ أكثر من 30 عامًا.
لمزيد من التفاصيل عبر حساب زد للمزادات العقارية في تويتر أو التواصل على الأرقام التالية: 0509977226 - 920013667