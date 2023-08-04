يضم خيارات متنوعة.. "زد للمزادات" تعلن عن مزادها "مشارق الرياض"

وأشارت الشركة إلى أن المزاد يطرح عمارة تجارية سكنية في حي النسيم على مساحة 825 مترًا مربعًا بالقرب من الطريق الدائري الثاني وطريق خريص، وتبعد 5 كيلومترات عن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى استراحة في حي القادسية بمساحة 1200 متر مربع بالقرب من الطريق الدائري الشمالي.