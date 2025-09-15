"جدة ويفز".. تجربة بحرية استثنائية لزوار موسم جدة 2025 على ساحل البحر الأحمر

ويوفر الشاطئ مساحات مخصصة للسباحة والاسترخاء، إلى جانب مناطق للتشميس، وملاعب لكرة القدم والطائرة الشاطئية، إضافةً إلى مجموعة من المحال التجارية التي تلبي احتياجات الزوار، فضلًا عن شاشات العرض وأكشاك المشروبات المتنوعة، مما يجعل الشاطئ وجهة متكاملة للعائلات والأطفال والأفراد على حد سواء.