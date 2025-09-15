"جدة ويفز".. تجربة بحرية استثنائية لزوار موسم جدة 2025 على ساحل البحر الأحمر

يحتضن شاطئ "جدة ويفز" عددًا من التجارب البحرية والفعاليات المتنوعة التي تمنح زوار موسم جدة 2025 أجواءً ترفيهية واستثنائية على ساحل البحر الأحمر.
ويوفر الشاطئ مساحات مخصصة للسباحة والاسترخاء، إلى جانب مناطق للتشميس، وملاعب لكرة القدم والطائرة الشاطئية، إضافةً إلى مجموعة من المحال التجارية التي تلبي احتياجات الزوار، فضلًا عن شاشات العرض وأكشاك المشروبات المتنوعة، مما يجعل الشاطئ وجهة متكاملة للعائلات والأطفال والأفراد على حد سواء.
كما يقدم شاطئ "جدة ويفز" لزواره فعاليات بحرية مميزة تشمل التجديف عبر كاياك (Kayak)، وركوب جت سكي (Jet Ski)، وتجربة جت بوت (Jet Boat)، والغوص باستخدام سي بوب (Seabob)، إضافةً إلى مغامرة فلاي بورد (Flyboard)؛ لتشكل مجتمعةً تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين المتعة والإثارة والترفيه.
ويأتي ذلك في إطار تنوع فعاليات موسم جدة 2025، الذي يواصل تقديم باقة واسعة من الخيارات السياحية والترفيهية والثقافية، بما يواكب مستهدفات جودة الحياة، ويسهم في ترسيخ مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، ومنصة للفعاليات الكبرى.