"عبدالرحمن بن محمد" يترأس وفد المملكة في اجتماع مجلس الدفاع المشترك الخليجي

نيابةً عن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ترأس الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع اليوم، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الـ20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي.