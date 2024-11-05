قد يؤدي لأزمة دستورية.. ماذا يحدث لو انتهت الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالتعادل؟

وكانت آخر مرة أجبر فيها التعادل الكونغرس على اختيار الرئيس في انتخابات عام 1800، التي تنافس فيها توماس جيفرسون ضد الرئيس آنذاك جون آدامز، ووقتها عانى المشرعون في مجلس النواب المنقسم بشدة للوصول إلى توافق، حتى تم اختيار جيفرسون بعد 36 جولة من التصويت، وفقما ذكر موقع "سي إن بي سي".